De Büro vum Europaparlament soll sech an enger éischter Phase domat beschäftegen. Eng extern Enquête soll et virleefeg keng ginn.



Déi britesch Zeitung "The Sunday Times" an och aner Medien haten do virdru schwéier Virwërf vu Mataarbechterinne vum Parlament public gemaach.



Sou solle männlech Deputéiert Frae sexuell belästegt an och ugepaakt hunn.