Duerch déi Fuerderung sollen d'Baueren eng Frist vu 5 Joer kréien, fir Alternativen zum Pestizid z'entwéckelen. D'EU-Parlament huet och méi streng Konditiounen, wat d'Benotze vum Glyphosat ugeet, gefrot, wéi zum Beispill de Verbuet fir der Lies oder den Asaz vum Produit op Spillplazen a Parken.

D'EU-Parlament hofft domadder e Signal un d'EU-Staaten ze ginn. Si kommen um Mëttwoch zu Bréissel zesummen, fir sech mam Thema ze befaassen.

De gréngen Europadeputéierte Claude Turmes seet dozou: „De Message vum EU-Parlament a vun der Gesellschaft ass kloer: Mir mussen e Schlussstréch iwwert d'Glyphosat-Verwendung zéien. De Virschlag, dee mir maachen, beweist, wéi wäit d'EU-Kommissioun vun der politescher Realitéit am Dossier Glyphosat ass. Et ass héich Zäit, dass d'Juncker-Kommissioun vu hirem verzweiwelte Programm fir Monsanto ze retten, ofseet an de Memberstaaten um Mëttwoch ee glafwierdegen Ausstigsplang presentéiert."