© AFP

En Dënschdeg war zu Lëtzebuerg een extraordinären Telecoms-Conseil, wou et ënnertenanem ëm den digitale Bannemaart gaangen ass. Et wëll ee kucken, datt d'Länner eng gemeinsam Gesetzgebung kréien a net all Land eegen Regelen opstellt, wann et em d‘Telekommunikatioun geet. En Dënschdeg de Mëtteg hat een ënnert anerem d‘Diskussioune ronderëm de 5-G, erkläert de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.

Extrait Xavier Bettel (1)



De 5G wäert wichteg fir d'Infrastrukture vu Muer ginn, seet de Lëtzebuerger Telekommunikatiounsminister. Am Dezember wëll ee sech dann en Agenda ginn, wéi ee mat der 5G wëll weider goen. Südkorea ass am Gaangen et ze maachen an och schonn aner Länner an an Europa dierft een do net dee Leschte sinn, seet de Xavier Bettel. Als europäesch Unioun wéilt een gemeinsam deen Challenge ugoen.