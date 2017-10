An de leschten Deeg gouf et ëmmer méi Reprochë vu sexueller Belästegung am Europaparlament. De Magazin "Politico" mellt e Mëttwoch, datt op d'mannst zwou Frae vu Vergewaltegunge schwätzen. Dosende Fraen hu sech am Ganze gemellt.

D'Fraen hätten d'Virfäll och gemellt gehat. De President vum Europaparlament Tajani hat gesot, et wäre awer keng formell Plainten erakomm.

D'Fraen hu sech elo am Kontext vum Skandal ronderëm den Hollywood-Produzent Weinstein ze Wuert gemellt. Et misst sech eppes radikal änneren am Europaparlament, heescht et an enger Email un de President Tajani.

Liberaler, Grénger a Lénker proposéieren onofhängeg an extern Enquête vun de Mëssbrauchsreprochen.