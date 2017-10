D'EU Komissioun hätt refuséiert, op Demande Informatiounen an Zuelen erauszeginn, déi am Summer vun de Memberlänner an dee gemeinsame Schnellwarnsystem agedroe gi waren, mellt déi däitsch Noriichtenagence dpa. Als Erklärung wier de Refus vun Däitschland an Holland genannt ginn. Déi zwee Länner ware besonnesch staark betraff vum Skandal. Et geet ëm Eeër, déi mam Insektegëft Fipronil kontaminéiert waren.