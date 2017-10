Favoritte sinn déi demokratesch Oppositioun am Venezuela, de schwedesch-eriträeschen Journalist Dawit Isaak, deen 2001 am Eritrea festgeholl gi war, an d'Mënscherechtsaktivistin Aura Lolita Chavez Ixcaquic aus dem Guatemala. De President vum Europaparlament, Antonio Tajani, an d'Presidente vun deenen 8 Fraktiounen nominéieren haut de Gewënner. De Sacharow-Präis, mat dem zanter 1988 Perséinlechkeeten oder Organisatiounen ausgezeechent ginn, déi sech fir Mënscherechter an Demokratie asetzen, ass mat 50.000 Euro dotéiert. D'lescht Joer goung de Präis un déi jonk Jesidinnen Nadia Murad a Lamia Hadschi Baschar, déi vun der Islamistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat als Sexsklavinnen exploitéiert gi waren.