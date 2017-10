Informatiounen vum däitsche "Spiegel" wëllen Däitschland an aner EU-Staaten, hir Contributiounen am Kader vum EU-Tierkei-Flüchtlingsdeal reduzéieren.

De Magazin berufft sech op e Schreiwes un d'EU-Kommissioun, an deem alles an allem 8 Länner fuerderen, datt déi Suen an Zukunft komplett aus dem EU-Budget iwwerholl ginn.



Am Kader vum Ofkommes zejoert hat d'Tierkei sech dozou verflicht, Flüchtlingen nees zréck aus Griichenland ze huelen. Als Conterpartie sollt d'Tierkei 6 Milliarden Euro an zwou Tranchen fir d'Ënnerbréngung vu syresche Flüchtlingen iwwerwise ginn. Bis ewell ass eréischt déi éischt Tranche iwwerwise ginn. Fir déi zweet ginn et, wéi ee gesäit, Diskussiounen.