Deemno louch de Chômagetaux bei 8,9%.



An absoluten Zuelen waren 1,46 Millioune Leit an de verschiddenen Eurolänner beim Aarbechtsamt ageschriwwen. De Jugendchômage ass a bleift e grousse Problem, besonnesch an de südeuropäesche Länner. A Spuenien louch den Taux ze lescht bei iwwer 37%. Och wann d'Zuele réckleefeg sinn, bleift de Chômage a Griichenland héich a louch am September bei 21%.



De PIB sengersäits an den 19 Länner vun der Eurozon bleift stabel an ass am drëtten Trimester dëst Joer ëm 0,6% eropgaangen.