Den aktuelle Eurogruppe-Chef Jeroen Dijsselbloem

Am Dezember soll den neie Chef vum Eurogrupp gewielt ginn. D'Mandat vum aktuelle President, dem Hollänner Jeroen Dijsselbloem leeft Mëtt Januar of. E Méindeg ginn d'Prozedure festgeluecht. Vu Mëtt November u kënnen dann d'Kandidature gestallt ginn. An deem Kontext gëtt och ëmmer nees dem Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna säin Numm genannt.