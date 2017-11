Internat.: Am meeschte gelies

Am Kader vum Dieselskandal sti spezifesch d'Ofgaswäerter am Fokus. Um Mëttwoch wëll d'EU Kommissioun Proposen op den Dësch leeën, fir déi aktuell Tauxen vun 2021 un ze verschäerfen. Am Raum stinn dobäi besonnesch déi méi streng Objektiver wat d'Grenzwäerter betreffen. Kritiker geet dëst awer net wäit genuch.