No véier Woche Paus verhandele Groussbritannien an d'EU haut a muer nees iwwert de Brexit. Et ass déi 6. Verhandlungsronn.

© AFP

Néideg wiere weider Fortschrëtter bei den dräi zentralen Themen, sou den EU-Chefnegociateur Michel Barnier via Twitter. Dobäi geet et ëm déi finanziell Engagementer vu Groussbritannien, déi zukünfteg Rechter vun EU-Bierger a Groussbritannien, souwéi vu Briten an der Europäescher Unioun an d'Zukunft vun der iresch-nordirescher Grenz.En Donneschdeg gëtt op Beamtenniveau verhandelt, de Michel Barnier an de britesche Brexit-Minister David Davis gesi sech eréischt e Freideg. Eréischt wann et genuch Fortschrëtter ginn, wëll d'EU mat London och iwwert déi zukünfteg Relatioun an een zukünftegen Handelsaccord diskutéieren.Groussbritannien hat u sech gehofft, dass schonn am Oktober déi zweet Verhandlungsphase hätt kënnen declenchéiert ginn. Um EU-Sommet de leschte Mount hunn déi aner 27 Staats- a Regierungscheffen awer déi dofir néideg Fortschrëtter an de Gespréicher vermësst.

Ministesch zeréckgetrueden

Déi britesch Premierministesch Theresa May huet bannent enger Woch en zweete Regierungsmember verluer. D'Ministesch fir international Kooperatioun ass no enger Rei vu Gespréicher mat politesche Vertrieder an Israel, déi net ofgeschwat waren, zeréckgetrueden.An engem Bréif un d'Theresa May huet si sech fir hiert Verhalen entschëllegt. D'Priti Patel war a Kritik geroden, well si sech während enger Vakanz an Israel mam Premier Benjamin Netanjahu an anere Regierungsmemberen getraff hat. Déi britesch Premierministesch muss iwwerdeems fäerten weider Ministeren ze verléieren. Hire Vize, den Damian Green, ass nämlech Belästegungsvirwërf konfrontéiert.