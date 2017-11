Eng EU-Direktiv gesäit vir, dass jiddwer Salarié no 7 Deeg schaffen um Stéck Recht op eng Mindest-Rouzäit vu 24 Stonnen huet. Onkloer ass awer, ob dëse Roudag no 6 Aarbechtsdeeg muss accordéiert ginn.



D'Direktiv gesäit u sech just vir, dass déi 24 Stonnen iergendwa bannent deene 7 Deeg, wou een um Stéck schafft, mussen erageholl ginn.



Et ass domat net ausgeschloss, dass ee Salarié bis zu 12 Deeg um Stéck muss schaffen, wann hien den éischte Roudag direkt um Ufank vun der éischter Schaffwoch hëlt an den nächsten um Enn vun der zweeter Schaffwoch.