Länner, déi op déi geplangte schwaarz Lëscht vun der EU stoe kommen, sollten och Konsequenzen ze spiere kréien, sot de Kommissär géintiwwer der däitscher Noriichtenagence dpa. Wéi eng Sanktiounen dat solle sinn, wier nach net am Detail op europäeschem Niveau diskutéiert ginn. Et kéinten awer zum Beispill Mesure sinn, duerch déi Transaktioune méi deier ginn oder verhënneren, dass se vu Kreditter vun EU-Banken profitéieren.



D'Schwaarz Lëscht soll bis Enn vum Joer fäerdeg sinn an Drëttstaate mat doutéise Steierregelungen oplëschten. Dem Pierre Moscovici no sollen och Länner, déi beim Austausch vu Steierdonnéeën net kooperativ sinn, sollen domat un de Pranger gestallt ginn. D'Informatiounen aus de Paradise Papers iwwer massiv Steierflucht, géif elo den Drock op d'EU-Memberlänner erhéijen, mat Géigemesuren ze reagéieren, sou nach de franséischen EU-Kommissär.