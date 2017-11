Den exakten Datum gouf an engem Zousazartikel vum Austrëttsgesetz verankert, dat den Ament am Parlament zu London diskutéiert gëtt.

© AFP

Dat huet de britesche Brexit-Minister David Davis an der Nuecht op Twitter bekannt ginn. Den Austrëtt den 29. Mäerz 2019 um Mëtternuecht wier genee zwee Joer, nodeems d'Premierministesch Theresa May offiziell d'Scheedungsprozedur vun der EU lancéiert huet.



Fir den Ofschloss vun der 6. Verhandlungsronn iwwert de Brexit, zéien den EU-Chefnegociateur Michel Barnier an den David Davis e Freideg en Tëschebilan. Béid Säiten ass bis elo an de Gespréicher, déi zanter knapp fënnef Méint am Gaange sinn, nach ëmmer keen Duerchbroch gelongen.