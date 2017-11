© MAEE

© MAEE

De Can Dündar war Direkter vun der Redaktioun vun der tierkescher progressistescher Dageszeitung Cumhuriyet vun 2013 bis 2016. Hie kämpft fir d’sozial Fräiheeten a fir eng politesch Léisung vun der kurdescher Fro.Am November 2015 ass hie festgeholl ginn, well hie verroden huet, dass den tierkesche Spionagendéngscht de syreschen Islamiste Waffe geliwwert huet.De Jean Asselborn huet a senger Ried gesot, aus dem Journalist Can Dündar wier gezwongenermoossen "en Aktivist fir Fräiheet, Recht an Demokratie" ginn. A weider sot de Lëtzebuerger Ausseminister a senger Laudatio op den Dündar: "Die Welt braucht Menschen wie Sie, die trotz aller gegen sie entfalteter Härte und persönlichen Entbehrungen, ihrer Linie und ihren Überzeugungen treu bleiben."Ma de Jean Asselborn huet och net mat Kritik un der Tierkei hannert dem Bierg gehalen, a gefuerdert, d'Land misst als member vum Europarot d'Europäesch Mënscherechtskonventioun a vollem Ëmfang respektéieren.Och de Mëssbrauch vun der internationaler Zesummenaarbecht vun der Police wier inakzeptabel.De Siebenpfeiffer-Präis gëtt zanter 1987 all 2 bis 3 Joer u Journalisten iwwerreecht, déi fir ee modernt demokratescht Gewëssen duerch hir Publikatiounen handelen. De Präis soll un de Philipp Jakob Siebenpfeiffer erënneren. Den Däitsche Jurist, Journalist a Publizist huet an der éischter Hallschent vum 19. Joerhonnert gewierkt. Ähnlech wéi de Can Dündar haut, huet de Siebenpfeiffer sech schonn zu senger Zäit mat kritesche Bäiträg fir d'Fräiheet vu senge Landsleit an och vun der Press staark gemaach.

Sur invitation conjointe de la Siebenpfeiffer Stiftung Homburg, et du Président-directeur général de la Radio-Télévision sarroise (SR), Thomas Kleist, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, prononcera le discours d'honneur (Laudatio) à l'occasion de la remise du prix Siebenpfeiffer 2017 au journaliste turc Can Dündar, le 12 novembre à Homburg dans la Saar.



Can Dündar, directeur de la rédaction du quotidien turc laïc et progressiste Cumhuriyet de 2013 à 2016, est un journaliste et documentariste turc, engagé dans la défense des libertés publiques, pacifiste et favorable à une solution politique de la question kurde en Turquie. En novembre 2015, il a été emprisonné pour avoir révélé l'existence de livraisons d'armes des services secrets turcs à des groupes islamistes syriens.



Le prix Siebenpfeiffer est décerné tous les 2 à 3 ans depuis 1987 à des journalistes qui œuvrent en faveur de l'éveil de la conscience démocratique contemporaine, par le biais de publications dans la presse, la radio et la télévision, et à vocation à honorer l'engagement journalistique et la liberté de la presse.