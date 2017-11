Internat.: Am meeschte gelies

Och vun der Quot fir eng EU-wäit Opdeelung wëll en näischt wëssen. Dat wär keng Léisung.



D'EU kéint net de ganze Planéit retten, sot hien an engem Interview mam Focus. D'Flüchtlingskris wär de gréisste Problem, deen d'EU ze meeschteren hätt.



De Babis bezeechent sech selwer als proeuropäesch. Hie strieft an Tschechien an Minoritéitsregierung un.