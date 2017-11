Etüd iwwert d'Educatioun - Reportage Annick Goerens



Dat geet dëst Joer aus engem Rapport vun der EU-Kommissioun ervir, deen d'lescht Woch presentéiert gouf. Doranner gëtt d'Performance vun den Educatioussystemer uechter d'EU evaluéiert.

„D'Liewen ass gutt zu Lëtzebuerg“, sou resuméiert den Ekonomist Jan Strasky vun der OECD, der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung, d'Situatioun hei am Land. An alle Beräicher déi op OECD-Niveau getest ginn, läit de Grand-Duché iwwert dem Duerchschnëtt, just an der Educatioun wäit drënner. Et ginn also eng Partie Erausfuerderunge fir d'Lëtzebuerger Educatiounspolitik, déi och am Rapport vu Bréissel ervir gehuewe ginn, wéi d'Yuriko Backes erkläert, déi EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg representéiert.

Den Taux d'abandon scolaire zu Lëtzebuerg ass méi héich wéi d'EU-Moyenne. Wann een dat weess, misst een eppes dogéint ënnerhuelen, sou d'Yuriko Backes. Bei der PISA-Etüd dann ass et erschreckend, dass zu Lëtzebuerg 1 vu 4 Kanner am Alter vu 15 Joer schlecht ofschneit, an der EU-Moyenne ass et 1 vu 5 Kanner.



Een anere groussen Defi fir d'Lëtzebuerger Educatioun ass d'Zuel vun den Schüler déi hiert d'Schouljoer musse redoubléieren. Do leie mer zu Lëtzebuerg um schlechtsten Niveau, net just an der EU, mä och an der OECD.



De Grand-Duché gëtt awer net just kritiséiert, ma kritt och e puer Bonne Noten. De Chiffer vun den Diploméierten am Enseignement Superieur ass op engem ganz héijen Niveau a si hunn och en héijen Taux d'emploi. Och an der Formation continue läit Lëtzebuerg däitlech iwwert der EU-Moyenne.



D'Etüd vun der EU-Kommissioun ass awer net just do fir de Fanger an d'Wonn ze leeën oder ze luewen, ma soll virun allem och d'Méiglechkeet gi vun anere Länner eppes ze léieren. Zum Beispill vun Irland, déi en intressante Programm hunn, wou Kanner vu manner-representéierte Milieuen an der Gesellschaft, déi vläicht wëllen op de Wee goe Proff ze ginn, mat Bourssen ënnerstëtzt ginn. Doduerch kritt ee spéider e Corps vun Enseignanten déi da vläicht méi representativ sinn am Schoulsystem, vrun allem wann ee bedenkt wéi vill Net-Lëtzebuerger hei am Land wunnen a liewen.



Donieft kéint sech Lëtzebuerg och e Beispill un Estland huelen, well de Staat do de Schoule méi Fräiheete léisst fir hire Curriculum opzestellen a sech z'organiséieren.