D'Aussen- a Verdeedegungsminister vun am ganzen 20 vun den 28 Memberlänner ënnerschreiwen zu Bréissel eng Resolutioun, an där di permanent Zesummenaarbecht an dësem Beräich festgeschriwwe gëtt. Lëtzebuerg ass vertrueden duerch den Ausseminister Jean Asselborn.



D'Zil si gemeinsam Projeten am Beräich vun der Oprëschtung, den Opbau vun den Unitéiten an de Kapassitéiten. 20 konkret Konditioune sollen an Zukunft respektéiert ginn. Dozou gehéiert eng reegelméisseg Hausse vun de Verdeedegungsdepensen, d'Participatioun u gemeinsame Projeten an d'Bereetstelle vun Zaldoten fir a Kriseregiounen ze schécken. Dës Unitéite goufen am Joer 2007 als sougenannten EU-Battlegroups opgestallt, koume bis haut awer nach ni an den Asaz.



Donieft beroden d'EU Ausseminister och iwwert d'Zesummenaarbecht mat Afrika. Et geet heibäi ëm Projeten an de Beräicher Wirtschaft a Migratioun am Virfeld vum EU-Afrika Sommet Enn November. Geplangt sinn och Sanktiounen géint d'Regierung am Venezuela. An engem Muechtkampf deen zanter Méint am Gaangen ass, geet Caracas haart géint d'Oppositioun vir.