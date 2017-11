Debat Paradise Papers/Reportage Roy Grotz





Rieds goung vu Steier-Oasen, vu Staaten, déi ëm hir legitim Steiersuen hannergaange ginn a vun professionelle Steier-Vermeider. D'Kommissioun Juncker huet zougesot, datt et bis zum Enn vum Joer soll eng schwaarz Lëscht vu Länner ginn, déi sech net kooperativ weisen.

Dee Schrëtt goung awer enger ganzer Partie Europadeputéierten, déi geschwat hunn, net wäit genuch. Rieds goung vu Vol vun ëffentlechen Suen an engem Mankten u Courage, fir national Mesuren ze huelen, déi de Steier-Vermeider sollen d'Handwierk leeën. Dacks goung och nees iwwert Lëtzebuerg an d'LuxLeaks grad wéi den deemolegen Staatsminister Juncker Rieds. De gréngen Europadeputéierten Sven Giegold huet Kredibilitéit vun der Politik ageklot. Och de Werner Langen vun der EVP huet zum Handelen opgefuerdert, obwuel ee sech net weider iwwerrascht gewisen huet.



De Frank Engel huet a senger Interventioun drop opmierksam gemaach, datt net eleng sollt Lëtzebuerg an de Fokus vu Steier-Konstrukter geréckelt ginn. Jiddweree wier concernéiert. All Memberstaat misst do bei sech kucken an net hypocrite sinn. Déi meescht Länner hätte réischt Problemer, wann d'Suen vu auslännesche Betriber an aner Juridictiounen ofwanderen.

Um Enn vun der Debatt waren et d'Konklusiounen vum EU-Kommissär Pierre Moscovici, dee vun engem systemesche Problem geschwat hunn. Et misst een elo d'Lutte géint d'Steierflucht gewannen.

De Kommissär huet dann och drop opmierksam gemaach, datt an annerhallwem Joer en neit Europaparlament gewielt gëtt; duerfir misst een och virukommen, wat d'Lutte géint d'Hannerzéie vu Steieren ugeet, wann ee wéilt de Bierger weider éierlech kënnen an d'Gesiicht kucken.