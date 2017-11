Um Freideg treffe sech d'EU Staats- an Regierungscheffen zu Göteborg fir um sougenannte Sozialsommet eng Deklaratioun fir fair Aarbechtskonditiounen a Sozialschutz unzehuelen.



Virun allem mam Opkomme vun ëmmer méi europafeindlechen a populistesche Parteien, wär et elo wichteg, endlech déi sozial Rechter an Europa ze verankeren.



Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker sot, hie wär frou driwwer, dass et elo endlech gelonge wär, nees e Sozialsommet z'organiséieren.



De leschte war nämlech virun 20 Joer zu Lëtzebuerg, deemools war de Jean-Claude Juncker nach Premier.



De Kommissiounspresident hofft also, dass de Sommet net just een Oplëschte vu Wënsch ass, ma dass och konkret Gesetzprojete kënne lancéiert ginn. Dat kéint awer schwiereg ginn, well d'EU bal keng Kompetenzen am Sozialberäich huet. Dës leien exklusiv bei den (nach) 28 Memberstaaten. An do ginn et der natierlech och eng Partie, déi zum Beispill net frou wären, wann d'Employéë méi een héije Schutz kréichen, well hir Produktivitéit dann nach méi niddreg wär wéi bis ewell.



An der Resolutioun vun Göteborg soll also drastoen, dass d'EU-Memberstaaten, déi sozial Rechter och wierklech ëmsetzen. An d'EU-Kommissioun soll dat an Zukunft kontrolléieren.



Ob dat elo Zukunftsmusek bleift oder net, dat bleift ofzewaarden.