Et ass geheime Vote. Ausgang ongewëss. An eng komplex Prozedure.



Den Ament hunn déi zwou Institutiounen hire Sëtz nach zu London. 23 Stied hunn de Fanger fir d'europäesch Medikamentenagence ausgestreckt, 8 fir d'Bankenopsiicht. Dorënner bekanntlech och de Grand-Duché. Lëtzebuerg argumentéiert mat senger Experienz mat den EU-Institutiounen. Ëmmerhinn hunn och den Europäesche Geriichtshaff, d'europäesch Investitiounsbank an de Rettungsfong ESM hire Siège hei am Land, grad wéi Deeler vun der Verwaltung vum Europaparlament.



Ma d'Konkurrenz ass grouss. Ënnert anerem ass och d'Finanzmetropol Frankfurt an der Course. Ofgestëmmt gëtt e Méindeg an enger ganz spezieller Prozedur, bäi där och verschidde Wahl-Tier méiglech sinn.



Verschidde Source mengen d'Wahle kéinte sech bis an den Owend eranzéien. Wéi et weider heescht, wier d'Resultat vum Vote den Ament nach ganz ongewëss.