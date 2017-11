Bréissel ass fest decidéiert, de Reformpak fir d'Eurozon, trotz der politescher Kris an Däitschland, virun ze bréngen an de 6. Dezember ze presentéieren.

Dëse Projet kéint net einfach leie bleiwen, nëmme well an engem Land Wahle sinn oder an engem anere probéiert gëtt eng Regierungskoalitioun ze forméieren, sou de Vizepresident vun der EU-Kommissioun, Valdis Dombrovskis. Eent vun den Haaptziler ass, eng eege Budgetslinn fir d'Eurozon, déi am EU-Budget festgeschriwwen ass. Doduerch soll d'Eurozon, am Fall vun engem ekonomesche Schock, stabiliséiert, potenziell nei Memberlänner ënnerstëtzt a strukturell Reformen cofinanzéiert ginn. Dës Propos geet allerdéngs net souwäit, wéi déi vum franséische President Emmanuel Macron, deen en eegene Budget fir d'Eurozon fuerdert.