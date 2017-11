D'Baubranche an Europa floréiert, wéi zanter der globaler Finanzkris net méi. De Fuerschungsgrupp "Euroconstruct" geet dovun aus, dass an 19 europäesche Länner d'Ëmsätz dëst d'Joer ëm 3,5% klammen.



Méi e kräftege Wuesstem an Europa gouf eng leschte Kéier am Joer 2006 notéiert. Wéi et vun Euroconstruct heescht, ass d'Nofro fir ze bauen an deenen 19 Länner, déi zeréck behale goufen, d'selwecht an d'Luucht gaangen. Spëtzereider ass Ungarn. Hannendru kommen Irland, Polen, Tschechien a Portugal. Déi stäerksten Impulser komme vum Wunnengsbau. An et schéngt och esou weider ze goen. De Fuerschungsgrupp rechent domat, dass bis 2020 de Bauvolumen an Europa ëm am ganze 6% klëmmt. Gutt Chifferen ginn och dem Déifbau virausgesot. Fir dëst an nächst Joer gëtt mat Hausse vun allkéiers 4% gerechent. Dat hätt et nach ni ginn, heescht et vun Euroconstruct. Als Ursaach fir des positiv Entwécklung vun der Baubranche an Europa gëtt dee robuste Wirtschaftswuesstem genannt. Ënnert deenen 19 Länner déi zum Euroconstruct-Netzwierk gehéieren sinn ënnert anerem d'Belsch, Däitschland, Frankräich, Groussbritannien, Holland, oder nach d'Schwäiz a Spuenien. Lëtzebuerg gehéiert net dozou.