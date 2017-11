Nodeems et viru gutt zwou Woche keen Accord gouf, beschäftegen sech déi eenzel Staaten um Méindeg nach eemol mat enger Rallonge vun der Lizenz, déi u sech de 15. Dezember ofleeft.



Kënnt och de Mëtteg keng qualifizéiert Majoritéit fir oder géint eng Verlängerung vun der Lizenz zesummen, muss d'EU-Kommissioun tranchéieren. U sech wollt Bréissel dat evitéieren.



D'Kommissioun hat fir d'lescht eng Rallonge ëm 5 Joer proposéiert. Vill Länner haten allerdéngs dogéint gestëmmt. An der EU gëtt zanter Joren iwwert de Glyphosat gestridden. Wëssenschaftlech Etüde koumen zu ënnerschiddlechen Resultater, ob den Herbizid kriibserreegend kéint sinn oder net. Déi aktuell Lizenz fir de Glyphosat leeft also de 15. Dezember of.