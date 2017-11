Dat sot de Lëtzebuerger Europa-Deputéierte Charel Goerens um Méindeg. Donieft wär de Sträit em déi katalanesch Onofhängegkeet keen europäeschen, mä e spuenesche Problem. A fir de Charel Goerens ass eng Grouss Koalitioun déi eenzeg sënnvoll Léisung an Däitschland.

Wéi kommen d'Bierger vu Groussbritannien an d'Europäesch Unioun an ëmgedréint? A wéi eng Rechter hunn Europäesch Employéeën op der Insel, a Britescher an der EU? Dës Froe misste gereegelt sinn, ier et an déi zweet Phase vun de Brexit-Negociatioune geet, seet den Europa-Deputéierte Charel Goerens.

D'Protagoniste vum Brexit hätten déi absolutt Kontroll op de Grenzen als grouss Prioritéit deklaréiert. A genee dowéinst géif et der britescher Premierministesch Theresa May an hirer eegener Partei schwéier falen, an deem Sujet Konzessiounen ze maachen, erkläert de Charel Goerens.

Wann Theresa May an dëse Sträitfroen net weiderkéim, da kéint d'Suite vun de Brexit-Verhandlunge, déi fir Mëtt Dezember um EU-Sommet virgesinn ass, vu Säite vun der EU blockéiert ginn. Wat déi ugespaante Situatioun ëm déi méiglech Onofhängegkeet vu Katalounien ugeet, do kéint d'EU net vill maachen.

An Däitschland misst d'SPD dem Charel Goerens senger Meenung no iwwert hire Schied sprangen an hir Roll an enger Grousser Koalitioun unhuelen. Dass d'FDP sech aus de Jamaika-Sondéierungsgespréicher zeréckgezunn hat, fënnt de Lëtzebuerger Europa-Deputéierten net gutt.