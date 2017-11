X

Ënnert den 83 Staats-a Regierungscheffe sinn och de Premier Xavier Bettel, esou ewéi de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker. D’Zil ass et déi politesch an economesch Relatioune tëscht béide Kontinenter ze verbesseren. Am Mëttelpunkt vun den Diskussioune sti jo virun allem d’Investissementer an d’Jugend. Dat, well an Afrika 720 Millioune Leit ënnert 25 Joer liewen.





EU-Afrika-Sommet / Reportage Frank Elsen



Well vill jonk Afrikaner keng Zukunftsperspektiven hunn, flüchte se an Europa. Dowéinst wëllen d’EU an Afrika nees nei Impulser setzen. Virun allem am Beräich vun der Educatioun wéilt ee Jonker méi Chance ginn, ënnersträicht de President vun der Côte d’Ivoire Alasanne Outtara. Just d’Halschent vun de afrikanesche Kanner wieren nämlech scolariséiert. Dat erschwéiert et dausende vu jonken Afrikaner, fir dono eng Aarbecht ze fannen. Et brauch ee couragéiert Reformen a wichteg Investitiounen an der Educatioun.

Am Kader vum europäeschen Entwécklungsfong misste méi Efforte gemaach ginn, esou den Alasanne Outtara weider.

1,3 Milliarde Mënsche wäerten 2050 an Afrika liewen, heescht et iwwerdeems vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker. Iwwer 50 Prozent vun de Leit an Afrika wäerten da jonk Leit sinn. Dowéinst misste sech d'Politik vu béide Kontinenter an och déi gemeinsam Politik ronderëm déi jonk Leit dréinen.

Déi economesch Relatiounen tëscht der europäescher Unioun an Afrika hätte sech an de leschte Jore staark entwéckelt. Ma awer, wier nach vill ze maachen. An Europa gëtt et an alle Länner just nach eng ganz schwaach Croissance, dogéint ass déi an Afrika awer impressionnant.

Mat Hëllef vun engem Investitiounsplang vun 44 Milliarden Euro wéilt een an Zukunft an erneierbar Energien an Afrika investéieren. An deem Beräich hätt een zënter der COP21 vu Paräis bis ewell 19 nei Projete lancéiert, esou de Jean-Claude Juncker.

Virun allem d’Migratioun géif e wichtegt Element an de Relatiounen tëscht der EU an Afrika spillen, betount de Rotspresident Donald Dusk. Et wëll een d'Migratioun méi kontrolléieren an doduerch och méi "Human" halen, well d'lescht Joer sinn iwwer 5.000 Leit am Mëttelmier erdronk, déi vun Afrika an Europa wollte flüchten. Dat weiderhi Flüchtlingen am Mëttelmier géifen erdrénken, kéint een net acceptéieren, esou nach den Donald Tusk.