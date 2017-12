„ Et ass net nëmmen dem Europäesche Stabilitéitsmechanissem ESM zouzeschreiwen, dass mer aus der Finanzkris erauskomm sinn, mee deen huet seng Aufgaben erfëllt!“: Dat sot de Chef vum europäesche Rettungsfong mat Sëtz um Kierchbierg, Klaus Regling, de Freideg de Mëtten am RTL-Interview.

Donieft hätten déi betraffe Länner hir Hausaufgabe gemaach an déi néideg Reformen ëmgesat, hätt d'Europäesch Zentralbank duerch hir onkonventionell Geldpolitik och eng Roll gespillt a wär d'Schafe vun der Bankenunioun e wichtege Facteur gewiescht, fir den europäesche Finanzsystem ze stabiliséieren.



De Klaus Regling iwwer den ESM





Ouni dës Moossnamen hätte wuel e puer Länner zum Ufank vun der Kris den Euroraum misse verloossen.



Dat wär e Verloscht gewiescht, chaotesch a ganz deier ginn, fir d'Länner a fir eis, an et hätt Europa verännert, sou den ESM-Chef; et wär deemno gutt gewiescht, fir dee Schrëtt ze maachen.



No der Finanzkris goufen déi sougenannt Rettungsschiermer gegrënnt (2010 den EFSF an 2012 den ESM), mam Zil, fir deene Länner ze hëllefen, déi den Zougank zu de Finanzmäert verluer haten. D'Hëllef huet a Kreditter bestanen, déi d'Länner hu missen zréckbezuelen; am Géigenzuch hu si Reforme missen ëmsetzen. De Klaus Regling, Chef vum europäesche Rettungsfong ESM, huet um Freideg am RTL-Interview drun erënnert, dass an deene 7 Joer 5 EU-Memberlänner gehollef kruten, mat Kreditter fir am Ganzen 273 Milliarden €.



De Klaus Regling iwwer d'Reformen





Griicheland hätt d'nächst Joer och d'Chance, fir zu enger „Success story“ ze ginn, wann et d'Reformen da weider féiert. Athen ass ewell zanter 7 Joer ënnert de Präbbelien.



De Klaus Regling iwwer Griicheland





Dat huet Zäit a Sue kascht a Griicheland zréckgehäit, ma zanter dem Summer 2015 wär d'Land nees zréck um Wee vun de Reformen, déi ofgemaach waren. Dem Klaus Regling no maachen d'Griiche Fortschrëtter an haten zejoert souguer e Budgetsiwwerschoss opweises. Wann dee Prozess bis den nächste Summer weidergeet, ass den ESM-Chef zouversiichtlech, dass Griicheland eben och eng „Success story“ gëtt.



Den Däitsche Klaus Regling huet e Freideg am Nomëtten ënnerstrach, dass eleng dëst Joer 61 Milliarden € Emprunten erausginn. Dat wär bei der Grënnung vum Europäesche Stabilitéitsmechanissem net ofzegesi gewiescht.



De Rettungsschierm ESM/Reportage Eric Ewald





Um Freideg gouf et dann Diskussiounen doriwwer, ob den ESM weider Mandater iwwerhuele soll, bis hin zum Entwéckele vun engem Europäesche Währungsfong.

Dat wär eng breet Diskussioun, déi zréckgeet op d'Propose vum franséische President Emmanuel Macron a vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker. Ganz geschwë soll et heizou konkret Propose vun der Kommissioun vu Bréissel ginn.

En EU-Finanzminister ass jo och als Iddi um Dësch: Wann et weider Mandater sollt ginn, kann een doriwwer nodenken, fënnt de Klaus Regling, deen iwwregens keng nei Finanzkris um Horizont gesäit. Woubäi et ëmmer gutt wär opzepassen, well Krise kéime vun Zäit zu Zäit a wären net komplett ze verhënneren.