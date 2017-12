Internat.: Am meeschte gelies

Den EU-Rotspresident Donald Tusk sot bei engem Treffe mam iresche Premierminister zu Dublin, datt eng Offer, déi fir Irland net acceptabel wier, dann och net fir d'EU acceptabel ass. De Schlëssel fir d'Zukunft vu Groussbritannien géing a gewësser Hisiicht zu Dublin leien.A wéi d'Frankfurter Allgemeine Zeitung um Samschdeg schreift, ass d'EU-Kommissioun am Gaangen, sech op en Echec vun de Brexit-Negociatioune virzebereeden. En Aarbechtsgrupp soll d'EU op verschidden Zeenarie preparéieren, ënnert anerem op en onkontrolléierten Austrëtt vun de Briten am Mäerz 2019. D'Pläng betreffen all d'Politik-Felder vun der Douane iwwert de Loftverkéier bis hin zur Fëscherei.