Een Dag virun enger decisiver Entrevue tëscht dem Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker an der britescher Premierministesch Theresa May maache Supporter vun engem haarde Brexit Drock op d'Regierungscheffin aus Groussbritannien.An engem oppene Bréif fuerderen d'Membere vun der Initiativ "Leave means Leave" d'Theresa May op, Bréissel domadder ze dreeën, d'Verhandlungen eesäiteg ofzebriechen, sollt d'Kommissioun net op d'Maximalfuerderunge vu London agoen.D'Signatairë verlaangen ënnert anerem, datt déi fräi Zirkulatioun vun de Persoune misst gestoppt ginn, wa Groussbritannien d'EU verléisst.