De Mario Centeno gëllt als Favorit. © AFP

Véier Kandidature leie fir d'Presidence vum wichtegsten europäesche Finanzgremium vir. Dorënner déi vum Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna.Zanter 1998 kënnt den Eurogrupp fir informell Reunioune beieneen. An de leschte Joren huet dëse Gremium awer virun allem wéinst der Scholdekris eng decisiv Roll gespillt. Hanner zouenen Dieren hunn d'Ministeren aus de Länner vun der Gemeinschaftswährung iwwer milliardeschwéier Hëllefsprogrammer an deels streng Reformpläng fir Kriselänner ofgestëmmt. Den Hollänner Dijsselbloem steet zanter 2013 un der Spëtzt vum Eurogrupp. Seng Mandatszäit geet am Januar op en Enn, nodeems seng sozialdemokratesch Partei net méi Member vun der Regierung zu Den Haag ass.Fir d'Relève ze iwwerhuelen, hu véier Finanzminister hir Kandidatur gestallt, dorënner wéi gesot de Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna. Konkurrenz kritt hie vu sengem portugiseschen Homolog Mario Centeno, deem gutt Chancë virausgesot ginn, neie Chef vum Eurogrupp ze ginn. Kandidéiert hunn donieft och d'Finanzminister vun der Slowakei a Lettland.Eng vun de gréissten Erausfuerderunge fir den neien Eurogruppechef dierften Debatten iwwert d'Reform vun der Währungsunioun ginn a fir d'Eurozon besser op zukünfteg Krisen ze preparéieren. Éischte Chef vum Eurogrupp war iwwregens de fréiere Lëtzebuerger Premier an aktuellen EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker. Genee den Ëmstand, dass schonn e Lëtzebuerger un der Spëtzt vun der Kommissioun steet, kéint decisiv sinn, dass de Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna et haut dierft schwéier kréien.An den nächste Méint gëtt och nach iwwer aner wichteg Posten op EU-Niveau ofgestëmmt, dorënner dee vum Chef vun der Europäescher Zentralbank oder nach vum sougenannten Euro-Working-Group, dem Gremium an dem d'Sëtzunge vum Eurogrupp preparéiert ginn.