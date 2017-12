E Méindeg hunn de Jean-Claude Juncker fir d'EU an d'Theresa May fir Groussbritannien iwwer den Austrëtt vu Groussbritannien aus der Unioun geschwat.

Dobäi hu si awer keen definitiven Duerchbroch tëschent der EU a Groussbritannien, wat déi kruzial Brexit-Froen betrëfft, erreecht.De Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker sot no senger Entrevue mat der britescher Regierungscheffin Theresa May, et wier net méiglech gewiescht, déi éischt Verhandlungsphase mat Succès ofzeschléissen.D'Theresa May sot, et wieren nach weider Verhandlungen néideg, si géif bis Enn der Woch awer mat engem positive Resultat rechnen.