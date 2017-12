Zil ass et, Drëttstaaten zu méi Steiertransparenz an Datenaustausch ze beweegen. EU-Länner sollen net op der schwaarzer Lëscht stoen.

Op dëser schwaarzer Lëscht sollen no Informatiounen aus EU-Kreesser wahrscheinlech 10 bis 20 Länner an Territoirë stoen, déi géint d'Standarde bei enger fairer Steierpolitik verstoussen.D'EU schafft schonn zanter Abrëll 2016 u sou enger Lëscht, nodeems duerch d'Panama-Papers Praktiken devoiléiert goufen, déi weltwäit applizéiert gi fir Steieren ze hannerzéien. Sanktiounen sinn an enger éischter Phase net virgesinn. D'EU wëll éischter mat sou enger schwaarzer Lëscht ofschrecken. D'Fuerderung, och EU-Länner op dës Lëscht ze setzen, weist d'Europäesch Unioun mam Verweis op gemeinsam Reegele bei Steierstandarden zeréck.Donieft geet et bei dëser Renconter vun den EU Finanzminister och ëm d'Besteierung vun Digitalkonzerner an d'Thema Online-TVA-Bedruch steet um Ordre du Jour.