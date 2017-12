Bei den Diskussiounen dobäi sinn och Chef d'Entreprisen, Fuerscher a Vertrieder vun ONG'en. No Donnéeë vum Ëmweltprogramm Unep sinn all Joer 7 Milliounen Doudesfäll op déi schlecht Loftqualitéit zeréck ze féieren, déi ënnert anerem duerch Industrie-Emissiounen an Ofgase vun den Autoen provozéiert gëtt.



Lëtzebuerg ass zu Nairobi vertrueden duerch d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. An hirer Deklaratioun e Méindeg den Owend hat si een duebelen Message. Engersäits d'Erhale vum Planéit an anersäits Solidaritéit mat all de Vëlker. Sou misst een zum Beispill den Entwécklungslänner déi néideg Hëllef ginn an hiren Efforten, fir géint d'Loftverschmotzung virzegoen, sou d'Carole Dieschbourg. An dem Kontext ass d'Ëmweltministesch ënnert anerem op de Volet vun de grénge Finanzen agaangen.



Donieft huet si ee radikale Changement vun eisen ekonomeschen a gesellschaftleche Modeller gefuerdert. Et wier en Zesummespill tëscht villen Acteuren fir eis Energien sënnvoll ze notzen. Weider huet d'Lëtzebuerger Ëmweltministesch zu Nairobi drop higewisen, dass de Grand-Duché bereet wier seng Experienzen ze deelen, wat zum Beispill eng Reduktioun vum Asaz vu chemesche Substanzen ugeet. Si huet an dem Kontext d'Beispill vun der Superdreckskëscht genannt, fir geféierlechen Offall ze eliminéieren. Oder awer de Verbuet vum Asaz vun Pestiziden op ëffentleche Plazen. Am Sënn vun enger globaler kohärenter Aktioun war et den Appell vun der Carole Dieschbourg un déi international Communautéit, dem Lëtzebuerger Beispill nozekommen a sech staark ze maache fir d'Protektioun vun der Ëmwelt.