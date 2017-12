Et geet ëm eng méi staark Kooperatioun beim Transfert vun Truppen an Equipementer, souwéi eng méi enk Concertatioun bei der Terrorofwier. Während engem Owendiessen schwätzen d'NATO-Ausseminister donieft iwwert déi schwiereg Relatioune mat Russland an iwwert d'Nordkorea-Kris.



Ëm de Konflikt mat Nordkorea geet et och während enger Entrevue vun den EU-Ausseminister mat hirem amerikaneschen Homolog Rex Tillerson. Aner Sujete sinn déi transatlantesch Zesummenaarbecht bei grousse globalen Erausfuerderungen.