De Politiker kritt Bäihëllef vun enger krimineller Organisatioun reprochéiert. Hie riskéiert bis zu 5 Joer an de Prisong ze kommen. De Michail Saakaschwili huet Demonstratioune geleet, déi de President Poroschenko zur Demissioun beweege wollten.



De fréiere President war virun den Enquêteuren op en Daach vun engem Haus fortgelaf an hat domadder gedreet, sech ëmzebréngen. D'Nooriichtenagence Reuters huet antëscht gemellt, de Michail Saakaschwili wier vu Supporter befreit ginn. Dosende Leit hätten d'Policebeamten op der Plaz iwwerwältegt an de Saakaschwili aus dem Auto rausgelooss, an deem e sollt fortgefouert ginn.



Den Oppositounspolitiker huet duerno op en Neits de Petro Poroschenko opgeruff, ze demissionéieren.