D'EU-Kommissioun mécht Plainte virum Europäesche Geriichtshaff géint Ungarn, Polen an d'Tschechien well se refuséieren fir Flüchtlingen opzehuelen.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Déi 3 Memberstaate géifen net, wéi ofgemaach Flüchtlingen aus Italien a Griichenland ophuelen. D'EU-Inneministeren haten de Verdeelungsschlëssel am September 2015 géint de Widderstand vun den osteuropäesche Staaten decidéiert. 120.000 Demandeurs d'asile, déi an Italien an a Griichenland ukomm waren, sollten op déi aner Memberstaaten opgedeelt ginn.