Bis ewell géif et nach kee wäissen Damp, sot eng Spriecherin vun der EU-Kommissioun en Donneschdeg an der Mëttesstonn.



E Méindeg kommen d'Beroder vun de Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel zesumme fir de Sommet en Donneschdeg an e Freideg ze preparéieren. Déi 27 wëllen dann decidéieren, op et genuch Fortschrëtter an zentralen Austrëttsfroe gëtt fir déi zweet Phas ze lancéieren. Diskussiounen gëtt et virun allem nach iwwert de Statut vun der zukünfteger Grenz tëscht Nordirland an Irland.