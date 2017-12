© afp

No der ganz ëmstriddener Decisioun vum Donald Trump, Jerusalem als Haaptstad unzëerkennen, sot d'Federica Mogherini, d'EU wéilt verstäerkt op d'Konfliktparteien an op déi regional an international Partner duergoen.D'Aussebeobtraachte vun der europäescher Unioun huet awer och virdru gewarnt, datt d'Decisioun vun den USA d'Potenzial hätt, e Schratt no hannen an nach méi schwiereg Zäiten ze maachen.Als méiglecht neit Format fir Gespréicher huet d'Federica Mogherini en erweiderten Noost-Quartett genannt mat Länner wéi Jordanien, Ägypten a Saudi Arabien.De Véierer-Grupp aus Vereenten Natiounen, der Europäescher Unioun, den USA a Russland war 2002 ugetrueden mam Zil, sech fir de Fridden am Noen Osten anzesetzen, allerdéngs ouni gréisser Resultater.Éischt Gespréicher mat der israelescher Säit ginn et e Méinden um Bord vum Rendezvous vun den europäeschen Ausseministeren.Gespréicher, bei deenen ënnert anerem den israelesche Premier Benjamin Netanjahu dobäi ass.