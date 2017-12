© Screenshot ARD

Mat am Studio vun der ARD fir ze diskutéieren, war och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn, dee mat liichtem Retard an d'Sendung gestouss ass.



Dat éischt wat d'EU maache misst, wier et, net den Amerikaner et no ze maachen, sou de Lëtzebuerger Diplomatiechef deen och erkläert huet firwat, dat net sou evident ass, wéi ee vläicht menge kéint.





Extrait Jean Asselborn



D'Memberstaaten hätten et net fäerdeg bruecht, fir e Méindeg eng Deklaratioun mat gemeinsame Parameteren opzestellen. Dat géif um Brexit leien an dorunner, datt verschidde Memberlänner, ënnert anerem aus Osteuropa, e Problem mat der EU-Positioun aus dem Joer 2009 hunn iwwert eng Zwee-Staaten-Léisung an iwwert de Statut vu Jerusalem.D'Europäesch Unioun huet en Appell un Israel gemaach, trotz där rezenter Entwécklung, d'Friddensgespréicher mat de Palestinenser nees ze relancéieren. D'Zil sollt eng Zwee-Staaten-Léisung sinn, bei där Jerusalem d'Haaptstad vun deenen zwou Säite kéint sinn.D'Entrevue ass op annerhallef Stonn ugesat. Lëtzebuerg ass vertrueden duerch de Jean Asselborn.D'Decisioun vum US-President Trump, Jerusalem eesäiteg als Haaptstad vun Israel unzëerkennen, gëtt vu quasi all den EU-Staaten als gréisser Gefor fir de Friddensprozess am Noen Osten ugesinn. Zanterhier koum et am Westjordanland, an Ost Jerusalem an an der Gazasträif schonn zu Onrouen. Duerch israelesch Loftattacken a bei Protester am Hellege Land sinn eng ganz Partie Palestinenser ëm d'Liewe komm.Wéi et aus EU-Kreesser heescht, wäert sech de Benjamin Netanjahu mussen op en éischter kalen Empfang preparéieren. Wéi et nämlech heescht, hätt hie sech mam Support vum litaueschen Ausseminister quasi selwer fir dësen EU-Ausseministerconseil invitéiert.Fir dass dës Renconter mam israelesche Premier net wéi een eesäitege Support fir Israel ausgesäit, huet d'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini schonn annoncéiert, dass fir den nächste Conseil den Palestinenserpresident Mahmud Abbas invitéiert gëtt.Ee weidere Sujet um Ausseministerconseil déi Kéier ass d'Situatioun am Irak. D'EU wëll eng nei Strategie ausschaffen, wat déi zukünfteg Relatioune mam Irak uginn.

De Mahmoud Abbas ass sengersäits fir e Méindeg fir dréngend Gespréicher iwwert d'Jerusalem-Kris an Ägypten gereest. De Palestinenserpresident wëll sech zu Kairo mam ägyptesche Staatschef Fattah al-Sisi beroden. Eng Entrevue mam US-Vizepresident Mike Pence huet den Abbas dogéint annuléiert.