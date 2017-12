© afp

Verschidden Deputéiert, dorënner och de Chef vun der Enquêtë-Kommissioun iwwert d’Panama-Papers, den Däitschen Werner Langen, fuerderen nämlech, dass och 4 Länner aus der EU op dës Blacklist solle stoe kommen.

Et wieren dat Holland, Irland, Malta an och Lëtzebuerg.

Et wier wichteg, dass och emol Uerdnung an der EU geschaaft gëtt, ier ee géint aner Staate geet, heescht et vu Stroossbuerg. Dat Ganzt soll um Mëttwoch Sujet am Plenum vum Europa-Parlament sinn.