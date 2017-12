Um Bord vum Klima-Sommet zu Paräis huet de franséische President nach emol confirméiert, dass d’Atomkraaftwierk vu Fessenheim am Elsass zougemaach gëtt.

© AFP

Zwee Joer no der COP21 zu Paräis, op där de Klimaaccord ausgehandelt gouf, huet de franséische President Macron en Dënschdeg fir e Sommet iwwer 50 Staats- a Regierungscheffen empfaang.

Dës Renconter mat ronn 4.000 Participante soll hëllefen, déi weltwäit Efforten, déi gemaach gi fir de Klimaschutz, virun ze dreiwen.

Um Bord vun deem Sommet huet de franséische President nach emol confirméiert, dass d’Atomkraaftwierk vu Fessenheim wäert zougemaach ginn. Hien wéilt net zeréckrudderen, mä sech un dat halen, wat decidéiert gi war, sou de Macron géintiwwer dem Monde. Fessenheim soll dann zou maachen, wann en neien Atomreakter zu Flamanville um Äermelkanal Enn d’nächst Joer soll un d’Netz goen.

Den Engagement zum Klimaschutz géif et net zouloossen, den Undeel vun Atom-Stroum bis d'Joer 2025 op 50% ze reduzéieren, wéi et d’Regierung ënnert dem François Hollande nach geplangt hat. Deemno ass et onwahrscheinlech komplett aus der Atomenergie auszetrieden.