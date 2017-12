Fir den europäeschen Navigatiounssystem Galileo weider auszebauen, goufen an der Nuecht op e Mëttwoch 4 weider Satellitten an de Weltall bruecht.

Eng europäesch Ariane-5-Rakéit ass vun der europäescher Weltraumgare zu Kourou an der franséischer Guyane aus an de Weltall gestart.4 Stonnen drop goufen déi 4 Satellitten an enger Ëmlafbunn vu ronn 23.000 Kilometer iwwert der Äerd ausgesat. Dat huet d'Weltraumagence Arianespace um Mëttwoch de Moie bekannt ginn.Déi all Kéiers ronn 700 Kilo schwéier Satellitten sollen déi am Ganzen 22 Satellitten ënnerstëtzen, déi bis elo scho fir de Galileo-System ronderëm d'Äerd geflu sinn.Den Navigatiounssystem, mat deem Europa dem amerikanesche GPS-System wëll Konkurrenz maachen, soll op am Ganzen 30 Satellitte baséieren a bis d'Joer 2020 voll asazfäeg sinn. Éischt Servicer gi schonn zanter Enn 2016 offréiert.