Fir déi feierlech Zeremonie zu Stroossbuerg ginn de President vun der Nationalversammlung, déi ofgesat ginn ass, an de fréiere Buergermeeschter vu Caracas, erwaart. Si sollen de Präis entgéint huelen, stellvertriedend fir d'Membere vum Parlament souwéi déi politesch Prisonéier am Land.



De sozialistesche President vum Venezuela, Maduro hat d'Parlament, dat vun der Oppositioun dominéiert gouf, ofgesat an duerch eng konstitutionell Versammlung ersat an där seng Supporter d'Majoritéit hunn. De Präis, deen nom verstuerwene russesche Dissident a Physiker Sacharow, benannt a mat 50.000 Euro dotéiert ass, gëtt zanter 1988 vum Europaparlament u Perséinlechkeeten an Organisatiounen iwwerreecht, déi sech fir Mënscherechter an Demokratie asetzen.