Mat 500 Stëmme gouf um Mëttwoch zu Stroossbuerg am Europa-Parlament de Schlussrapport vun der Panama-Enquêtëkommissioun ugeholl.

Zu enger Enthalung koum et iwwerdeems beim Amendement, ob Lëtzebuerg, Holland, Irland a Malta sollen als Steierparadäiser unerkannt ginn.



Fir den CSV-Europadeputéierten, Frank Engel, wier et inakzeptabel gewiescht, wann een dat Amendement ugeholl hätt. Ënnert anerem, well de Phenomen sech queesch duerch d’Unioun géif materialiséieren.





De Europadeputéierte Frank Engel



De Frank Engel ass der Meenung, dass et a vereenzelte Länner villäicht Strukture ginn, fir steierlechen Engineering ze bedreiwen, ma dat wieren awer nach laang keng Steierparadäiser.

Well virun allem d’Amendementer iwwert déi global Registere vu Firmen a Konten net realistesch sinn, huet sech de Frank Engel beim Schlussvott enthalen.