Ëmstridde si virun allem déi geplangte Reform vum Asylrecht an d'Obligatioun Flüchtlingen opzehuelen. Donieft geet et ëm eng méi enk Kooperatioun mat Afrika, Retouren an d'Ofséchere vun de Grenzen.Op Demande vun der Belsch gouf kuerzfristeg och d'Decisioun vun den USA op den Ordre du Jour gesat, Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzëerkennen.Während engem Owesiessen gëtt iwwerdeems iwwert eng Rallonge vun de Wirtschaftssanktioune géint Russland wéinst der Ukrain-Kris diskutéiert.Am Virfeld vum Sommet gouf etun d'Adress vum EU-Conseilspresident. Den Alexis Tsipras reprochéiert dem Donald Tusk, vum Prinzip der Flüchtlingsquote, wéi se an der EU decidéiert gouf, erofzekommen. Dem Tusk seng Äntwerten op d'Flüchtlingsfro wieren ouni Plang, zum falschen Zäitpunkt an hätte kee Sënn.Dat sot den Tsipras e Mëttwoch zu Athen. Hie geet net dovun aus, dass dem EU-Conseilspresident seng Propose eng Chance huet, ugeholl ze ginn.Den Donald Tusk sot am Virfeld, dass wa Länner forcéiert ginn, Quoten ze respektéieren beim Ophuele vu Flüchtlingen, dat kéint zu enger Spaltung féieren a kontraproduktiv wier.Mat dëser Ausso ass hie bei der EU-Kommissioun op heftege Widderstand gestouss