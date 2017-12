Op hirem leschte Sommet vun dësem Joer beroden d'Staats-a Regierungscheffen um Donneschdeg a Freideg zu Bréissel ënnert anerem iwwert d'Flüchtlings-a Verdeedegungspolitik. Besonnesch kontrovers dierf d'Debatt ëm eng gemeinsam Flüchtlings-an Asylpolitik sinn. Hannergrond ass nämlech ee Sträit vun de Quote bei der Ëmverdeelung vun de Flüchtlinge bannent der Unioun.





Virschau op EU-Sommet - Reportage vum Frank Elsen



De Rotspresident Donald Tusk hat nämlech virum Sommet a sengem Invitatiounsschreiwen ënnerstrach, dass d'Quote bei der Ëmverdeelung vun de Flüchtlingen net wierksam wieren. Domadder hat hien heftege Protest beim EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker, dem Migratiounskommissär Dimitris Avramopoulos, souwéi bei Europadeputéierten ausgeléist. Eppes wat géif weisen, datt ee sech politesch net eens wier, heescht et vum Premier Xavier Bettel. Hien hofft, dass Europa an Zukunft net muss vu Riichter tranchéiert ginn, well ee selwer net capabel wier eens ze ginn. Et misst een och dat respektéiere wat een decidéiert huet, et misst ee sech awer vläicht bei verschidde Punkten nees un een Dësch sëtzen an diskutéieren. Et zu engem Tabu-Thema z'erklären, wier ee Feeler. Wa Riichter decidéiere wat richteg ass, wier net gutt fir Europa.

Beim Sträit geet et virun allem drëms, ewéi een bei enger neier Flüchtlingsskris, besonnesch staark betraffe Länner entlaaschte kann. D'EU-Kommissioun a Länner ewéi Däitschland, hate sech hei fir een Konzept ausgeschwat, dat bei engem staarker Necessitéit, eng Ëmverdeelung obligatoresch wier.

E weideren Defis an der Flüchtlingsfro bleift Libyen. Ënnert anerem well d'Hëllefsorganisatiounen ëmmer méi vu Mësshandlungen op der Plaz schwätzen. Elo misst ee Solidaritéit weisen. Et géif Zäit ginn, dass een eng gemeinsam Immigratiounspolitik kritt, well et géif ee gesinn, dass een där keng hätt, sou de Xavier Bettel.

E weideren Sujet op dësem Sommet ass d'EU-Verdeedegungspolitik. Mat der Ënnerstëtzung vun der Nato wäerten d'EU-Memberlänner nämlech an Zukunft méi enk kooperéieren. 17 gemeinsam Projeten si virgesinn, ënnert anerem am Beräich vun der Garde-Côte, betount de Generalsekretär vun der Nato, Jens Stoltenberg. 25 vun den 28 EU-Länner maachen aktuell bei där Kooperatioun mat, dorënner och Lëtzebuerg.