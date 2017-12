Zanter 2015 schafft d’Europäesch Unioun un engem Reformpak fir Dateschutzrichtlinnen am Beräich vum marché numérique. An dësem Reformprojet sinn Dateschutzrichtlinnen fir perséinlech an onperséinlech Donnéeë mat abegraff. An enger éischter Phas d’lescht Joer gouf deen éischte Pilier schonn an d’Gesetzgebung ëmgesat a gekuckt, wéi Entreprisen bis zu der Ëmsetzung am Mee 2018 mat de neie Reegelen ëmginn.





EU ännert Dateschutzreegelen/Reportage Bill Wirtz



Den zweete Pilier, dee momentan diskutéiert gëtt, beschäftegt sech mat der Privatsphär vun de perséinleche Kommunikatiounen vun de Konsumenten. Fir de Louis Dancourt, Expert am Digitalberäich fir FleishmanHillard, stelle béid Texter eng Symbios duer.

Wéi déi leschte kéier Ännerungen um Datschutzmechanismus gemaach goufen, hätt et Instant-Messenger wéi déi vu Facebook oder WhattsApp nach guer net ginn an dofir wier elo eng Reform dréngend néideg gewiescht.

Bis elo hu Messenger Apps op ärem Handy oder Computer är Konversatiounsdate benotzt, fir zum Beispill Reklammen personaliséieren ze kënnen. Dat beinhalt och déi sougenannte "Cookien".

Dës nei Reegelen wieren deemno eng Verbesserung vun der Situatioun fir de Konsument. Vun der Iddi, dass d’Benotzer och selwer d’Besëtzer vun hiren Date sinn, wiere mer awer nach wäit ewech seet de Louis Dancourt, well dës Conceptioun och géif zouloossen, dass mir eis eegen Date verkafe kéinten.

An der Diskussioun géif et och hëllefen, wann d’Konsumenten méi oft sech hir Benotzerkonditiounen duerchliese géifen. An der Tëschenzäit sollte Leit, déi sech ëm hier Daten a Privatsphär online Suerge maachen un eng ganz einfach Reegel halen: Passwierder méiglechst laang maachen a reegelméisseg änneren. Sécherheet am Netz ass Sécherheet dobaussen.