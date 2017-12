Dat fuerderen d'Ëmweltminister aus Lëtzebuerg a Frankräich an d'Agrarminister aus der Belsch an aus Slowenien an engem gemeinsame Bréif.

Deen hu si adresséiert un den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker an un den zoustännegen EU-Kommissär. Et ass dëst eng Reaktioun op de Vott vun Enn November, dass den ëmstriddenen Herbizid ëm weider 5 Joer soll zougelooss ginn.Déi véier Ministeren, dorënner d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, hunn an dësem Schreiwes, dat RTL virläit, hir Bedenke nach eemol kloer formuléiert an hunn eng ganz Partie Fuerderungen opgelëscht.An éischter Linn misste Mesurë fonnt ginn, fir d'Risiken, déi vum Planzeschutzmëttel ausginn, ze limitéieren. Donieft misst e Plang opgestallt ginn, deen d'Bauere begleet, fir aus dem Glyphosat erauszeklammen.Déi véier Ministere maachen en Appell un de Kommissiounschef a säi Kommissär fir Gesondheet a Liewensmëttelsécherheet, eng Etüd auszeschaffen, déi méiglech Alternativen zum Glyphosat opzeechent.Eng weider Fuerderung ass déi, dass den europäesche Kader sollt reforméiert ginn, wat d'Evaluatioun vu chemesche Substanzen ugeet. Dëse Kader misst méi transparent an onofhängeg ginn, heescht et.An hirem Bréif weisen d'Carole Dieschbourg an hire franséischen Homolog Nicolas Hulot souwéi d'Agrarministeren aus der Belsch a Slowenien drop hin, dass och d'Recherche iwwert d'Konsequenzen, déi vu sou chemesche Substanzen fir d'Populatioun ausginn, misst verstäerkt ginn.Déi véier Ministeren ënnersträichen ofschléissend, dass si fest gewëllt sinn, Alternativen auszeschaffen an d'Baueren op hirem Wee, fir kuerzfristeg aus de Glyphosat eraus ze klammen, ze begleeden.Et ass de Appell un aner EU-Länner, sech dëser Demarche ze ralliéieren. Frankräich soll deemnächst an dem Sënn een Aarbechtsgrupp en Place setzen.