Et hätt en Donneschdeg um 1. Dag vum EU-Sommet kee Rapprochement ginn, sot d'Bundeskanzlerin Angela Merkel no stonnelaange Gespréicher zu Bréissel.

Quote fir Ëmverdeelung vu Flüchtlingen am Virdergrond (14.12.2017) Op hirem leschte Sommet vun dësem Joer beroden d'Staats-a Regierungscheffen zu Bréissel ënnert anerem iwwert d'Flüchtlings- a Verdeedegungspolitik.

Sommet zu Bréissel: Rep. Frank Elsen



Déi 28 EU-Länner fannen zanter Jore kee gemeinsamen Nenner an der. Eng Grondsazdebatte en Donneschdeg den Owend sollt klären, wéi eng Reforme bis Mëtt 2018 méiglech sinn. Ëmstridden ass virun allem, wéi an Zukunft Länner, déi besonnesch staark vun der Flüchtlingskris betraff sinn, kënnen entlaascht ginn. D'EU-Kommissioun souwéi eng ganz Partie EU-Länner si fir eng Ëmverdeelung inklusive der Obligatioun, Flüchtlinge mussen opzehuelen. Polen, Ungarn an Tschechien sinn allerdéngs kategoresch géint sou eng Flüchtlingsquote.

Trotz dësen Differenze si sech d'EU-Staats- a Regierungscheffen awer an anere Punkten eens ginn. Sou gouf ënnert anerem eng Rallonge vun degéint Russland ëm en halleft Joer decidéiert, well de Friddensprozess an der Ukrain-Kris net vum Fleck kënnt.Enger Etüd vum Weltwirtschaftsinstitut zu Kiel géifen esou Sanktioune Russland awer just zu 60 Prozent schueden. De Rescht géifen déi Länner droen, déi virdrunner Geschäfter mat de Russe gemaach hunn.Donieft hu sech déi eenzel Politiker unanime vun der Decisioun vum amerikanesche President Donald Trump distanzéiert,als Haaptstad vun Israel unzëerkennen. D'EU bleift dobäi, dass de Statut vu Jerusalem muss duerch Verhandlungen tëscht Israel an de Palestinenser gekläert ginn.E Freideg stinn zu Bréissel d'Debatten iwwert d'Reform vun der Wirtschafts- a Währungsunioun um Programm.