Beim EU-Sommet hunn déi 27 Länner festgestallt, dass et an de Gespréicher vu bis ewell genuch Fortschrëtter gouf, fir déi 2. Phas ze lancéieren.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) December 15, 2017

EU-Sommet - Reportage vum Frank Elsen



D'Brexit-Verhandlunge kënnen also elo weidergefouert ginn.

Mat engem gewëssenen Drock ass déi britesch Premierministesch Theresa May en Donneschdeg op de Sommet komm. Dat well et an der leschte Wochen vill Irritatiounen gouf. Ënnert anerem well eng sëlleche Politiker zu London erkläert haten, datt den Accord iwwert déi 3 EU-Haaptfuerderungen just eng virleefeg Decisioun wier. Doropshin hat d'britesch Parlament sech drop gëeenegt beim Brexit-Gesetz net dat leschte Wuert ze hunn an esou eng Vetoméiglechkeet ze hunn. Jiddefalls huet déi britesch Premierministesch, d'Staats-a Regierungscheffen en Donneschdeg schonn iwwert déi aktuell Situatioun informéiert, seet de Premier Xavier Bettel.

An och den Éisträichesche Kanzler Christian Kern gesäit keng Konsequenzen duerch d'Entscheedung vum Londoner Parlament. Grouss Erausfuerderunge stéingen nach virun der Dier. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel hat iwwerdeems ënnerstrach, datt ee gutt Chancë gesäit, déi zweeten Phase vun de Brexit-Verhandlungen ze lancéieren.

E weidere Sujet um Freideg ass d'Währungs-a Bankenunioun, do ënnert anerem d'Reform vum Eurogrupp. Et geet ëm e Vizepresident vun der Kommissioun, deen Eurogrupp-Chef sollt ginn. Da geet et ëm eng Rëtsch vu Punkte wou beim semestre européen Diskussioune sinn, et geet ëm Kritären, ëm der Kommissioun hir Aarbecht an hir Roll, sou de Xavier Bettel.

Virun allem bei de Gespréicher iwwert d'Währungsunioun wäert een net zu konkrete Resultater kommen.